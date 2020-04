Scudetto alla Juventus, interrogazione parlamentare di due deputati

Due deputati, Casini e Fedeli, hanno presentato un’interrogazione per assegnare lo scudetto alle squadre in vetta alle classifiche, quindi anche alla Juventus.

«Preso atto che, nella loro autonomia, diverse Federazioni sportive hanno ritenuto di sospendere prima e poi definire conclusi i campionati delle relative discipline; espresso il più vivo rispetto per queste decisioni che gli interroganti non ritengono in alcun modo di dover sindacare ma solo rispettare; considerata l’esperienza analoga di altri Paesi (ad esempio il Belgio per il campionato di calcio); chiedono al Ministro se non ritenga opportuno proporre al CONI e alle Federazioni sportive di assegnare i titoli di vincitori delle competizioni in corso a quelle società che, nel momento attuale, si trovano ad essere in testa ai relativi campionati». E’ questo il testo dell’interrogazione parlamentare presentato da Pier Ferdinando Casini e Valeria Fedeli. Se avesse sviluppi, chiaramente, lo scudetto di calcio sarebbe assegnato per il nono anno consecutivo alla Juventus.

Scudetto a tavolino, la Juventus è contraria

Come evidenziato più volte, però, la Juventus è contraria a ricevere scudetti di cartone. Lo ha fatto capire ampiamente Andrea Agnelli nelle varie assemblee di Serie A, prospettando due sole ipotesi. Si gioca e quindi va tutto avanti regolarmente. Si stoppa la stagione e il tricolore non si assegna. A Vinovo, del resto, non sono abituati a prendere titoli senza averli conquistati sul campo.

