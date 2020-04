Dembelé alla Juventus, Calciomercato: altro duello con l’Inter

Ousmane Dembelé è un nome che è da tempo nel mirino della Juventus. Ma si prevede un altro duello di calciomercato con l’Inter.

Il calciomercato è un argomento tornato d’attualità in questo momento di pausa per i campionati. In casa Juventus si pensa al futuro e a dei possibili rinforzi per la prossima stagione. Uno dei tanti nomi caldi è quello di Ousmane Dembelé. Ed ecco che, secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, si potrebbe profilare un ennesimo duello con l’Inter. L’ex Borussia Dortmund, passato ora al Barcellona, è sotto contratto con i catalani fino al 2022. Il vero ostacolo potrebbe però essere rappresentato dall’ingaggio da 9 milioni di euro. Occhi puntati anche sulle sue condizioni fisiche, visto che è ai box per un grave infortunio muscolari. Ipotesi e idee che potrebbero corpo con il passare del tempo. Insomma, non resta che attendere cosa accadrà.

