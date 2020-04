Donnarumma alla Juventus. Calciomercato: scambio con il Milan?

Donnarumma è sempre uno dei nomi caldi in orbita Juventus. E si potrebbe prospettare uno scambio con il Milan: i dettagli.

Quello di Gianluigi Donnarumma è uno dei nomi più caldi quando si parla di calciomercato. Il suo addio al Milan infatti sembrerebbe davvero sempre più dietro l’angolo. Il suo contratto con i rossoneri scade infatti nel 2021 e il rinnovo appare un qualcosa di praticamente impossibile. Ed è per questo che alla finestra ci sarebbe sempre e comunque la Juventus, interessata da tempo all’estremo difensore.

Calciomercato Juventus, scambio con il Milan per arrivare a Donnarumma?

I bianconeri sarebbero quindi vigili sulla situazione del portiere dei meneghini. Ed ecco che potrebbe ipotizzarsi anche uno scambio, che non escluderebbe comunque un conguaglio economico. Infatti, secondo quanto rivelato da’Sport Mediaset’, sarebbe ritornato d’attualità un possibile scambio tra Donnarumma e Federico Bernardeschi, già paventato nella scorsa sessione di gennaio. L’ex Fiorentina piace alla dirigenza rossonera e l’affare potrebbe quindi essere fattibile. Per di più il fantasista non sembrerebbe rientrare nei piani di Sarri, visto il poco utilizzo in questa stagione. Insomma, un’ipotesi che potrebbe davvero prendere corpo nei prossimi mesi.

