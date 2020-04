Fonte: «Cristiano Ronaldo potrebbe tornare al Real Madrid»

Sono ormai settimane che si parla del futuro di Cristiano Ronaldo, nonostante il suo contratto con la Juventus. Il portoghese viene costantemente accostato al Real Madrid, suo vecchio club, con il quale è rimasto in ottimi rapporti. Tant’è che prima della sosta è stato anche presente sugli spalti del Bernabeu.

Ad alimentare i rumors riguardo un suo possibile ritorno in Spagna è stato il difensore della nazionale portoghese Rui Fonte, intervistato da “TalkSport”. Il compagno di squadra nella selezione lusitana ovviamente conosce bene CR7 e ha dichiarato come l’attaccante bianconero «adora Madrid, questo è certo. È chiaro che ama il club stesso, è uno dei club più grandi del mondo, se non il più grande» ha detto.

E, come detto, Cristiano Ronaldo non ha mai nascosto il suo affetto per la sua ex squadra. «Ha lasciato molti, molti amici lì, e ha sempre lasciato la porta aperta. Quindi non mi sorprenderebbe se tornasse al Real Madrid» ha detto ancora Fonte. Quale sarà allora il futuro dell’attaccante bianconero?

Al momento si tratta praticamente di fantamercato, logico, perché la Juventus vuole tenersi stretta il suo campione, che nel corso della sua esperienza in bianconera è stato spesso decisivo per le sorti della squadra torinese.

Cristiano Ronaldo attende di conoscere la data della ripresa degli allenamenti per essere ancora protagonista in serie A ma nel frattempo non si sta certo riposando. Il campione portoghese sta lavorando nella sua Madeira per mantenere il nodo muscolare e presentarsi alla ripartenza ancora più forte.

