Calciomercato Juventus, aumenta la concorrenza per Ferran Torres

Ferran Torres è sempre un obiettivo della Juventus, Ma la concorrenza per il gioiello del Valencia si fa sempre più importante.

Ferran Torres è uno dei nomi più caldi in casa Juventus. Il gioiello del Valencia ha attirato l’attenzione della dirigenza bianconera per le sue qualità e per le prestazioni che ha offerto con la maglia del club spagnolo. La concorrenza però per il classe 2000 si fa sempre più numerosa e agguerrita. Il vero ostacolo però, secondo indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Spagna, sarebbe rappresentato in primis dal Real Madrid.

Ferran Torres alla Juventus, Calciomercato: la trattativa è complicata

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il piano dei blancos partirebbe dalla cessione di Gareth Bale. Il ricavato andrebbe quindi investito sul ventenne. Un piano comunque non semplice, in quanto il ricco contratto del gallese se lo potrebbero comunque permettere in pochi e nel mercato post Coronavirus rischierebbe di essere troppo alto anche per i club più ricchi. Quindi occhio anche al Borussia Dortmund, che avrebbero individuato in Ferran Torres il sostituto di Sancho, destinato a finire in Premier League. Insomma, la Juventus al momento resta alla finistra, ma servirebbe una strategia.

