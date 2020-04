Dalla Spagna arrivano importanti notizie di mercato, Ceballos tornerà al Real che potrebbe cercargli nuove sistemazioni, bianconeri pronti all’assalto

Il futuro del talentuoso centrocampista spagnolo Dani Ceballos classe ’96 è ancora in forte dubbio, dopo una stagione in prestito in Premier League all’Arsenal, il giocatore tornerà a Madrid e il Real sarebbe già disposto a trovargli una nuova sistemazione per la prossima finestra di calciomercato. Fra i club favoriti per acquistare il cartellino del centrocampista ci sarebbero proprio i bianconeri della Juventus pronti a spendere 40 milioni e uno stipendio da top player di 5 milioni.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: bianconeri su Ceballos

I bianconeri infatti sarebbero la squadra, attualmente, in polpe per la destinazione del calciatore ma a far concorrenza alla Juventus ci saranno comunque altri club fra cui la stessa Arsenal che proverà in tutti i modi a riscattarlo, senza dimenticare il Valencia e il Betis Siviglia. Finora sono questi i club che hanno bussato alle porte del patron Florentino Perez, ma tutte con l’opzione del prestito. I bianconeri data la già dimostrata qualità del calciatore sarebbero disposti all’acquisto, con un’offerta di 40 milioni. Ceballos nasce originariamente come ala sinistra ma può giocare sia come trequartista ma soprattutto come centrocampista centrale, data la sua tecnica. Un profilo ideale insomma per il gioco voluto -attualmente- dal mister Maurizio Sarri. Come dicevamo un giocatore dotato di tecnica sopraffina, abile palla al piede con entrambi i piedi e abbastanza veloce negli spazi larghi. Con la sua visione di gioco che manda, spesso, gli attaccanti al gol, infatti in patria è già stato paragonato ad Andrés Iniesta. Ceballos ha tutte le carte in regola per diventare un fuoriclasse, già ha dimostrato le sue qualità nelle squadre in cui ha giocato, senza dimenticare l’età e la prospettiva futura, lo spagnolo è un classe ’96. Paratici lavorerà a fondo affinché il colpo vada a buon fine, con la piena consapevolezza che, in questo momento, i bianconeri restano favoriti e la speranza di tutti è quella di vedere Ceballos sotto la Mole per la prossima stagione.

