Tonali alla Juventus, Calciomercato: il prezzo si abbassa?

Tonali è un nome caldo da tempo in orbita Juventus. Il centrocampista del Brescia interessa a molti, ma i bianconeri sembrano favoriti.

Sandro Tonali è uno dei gioielli e dei profili più interessanti del campionato di Serie A. Per di più questa per lui sarebbe dovuta essere l’estate della sua definitiva maturazione e consacrazione, grazie alla quasi certa convocazione a Euro 2020. Ma, visto quanto è successo, il classe 2000 ora punta al 2021 e pensa a crescere sempre di più. Ma quale sarà il suo futuro? Sono tanti infatti i club interessati a lui, tra cui anche la Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, obiettivo Kanté

Calciomercato Juventus, il punto sulla trattativa Tonali

Sul giocatore del Brescia. come evidenziato da ‘Tuttosport’, ci sarebbero gli occhi di mezza Europa. Psg, Manchester City, Inter e Milan starebbero provando a inserirsi prepotentemente nella trattativa, dove i bianconeri sembrerebbero ancora favoriti. Questo potrebbe accadere perché l’emergenza Coronavirus dovrebbe portare inevitabilmente a un abbassarsi del prezzo. Cellino potrebbe quindi così accontentarsi di 30-35 milioni di euro per lasciare partire il proprio gioiellino. Insomma, non resta che attendere cosa accadrà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK