Bernardeschi lascia la Juventus, Calciomercato: futuro in Spagna?

Bernardeschi sembra essere più lontano dalla Juventus. Ma quale sarà il futuro del numero 33 dei bianconeri? Le ultime indiscrezioni.

Federico Bernardeschi è stata una delle più grandi delusioni della Juventus targata Maurizio Sarri. L’ex Fiorentina sembrerebbe esser destinato a lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. L’attuale numero 33 dei bianconeri non dovrebbe avere particolari problemi a trovare una sistemazione. In molti hanno parlato di un possibile scambio con il Milan per Gigio Donnarumma. Ma le indiscrezioni più importanti arrivano direttamente dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, che futuro per Bernardeschi?

Infatti il quotidiano catalano ‘Sport’ è tornato a parlare dell’interesse del Barcellona. Sfumato lo scambio con Rakitic, il 26enne sarebbe comunque rimasto nel mirino degli spagnoli. In casa Juventus l’arrivo di Kulusevski non può non far pensare a un addio sempre più vicino. Insomma, non resta che attendere cosa succederà nei prossimi mesi. Il destino è tutto da scrivere e da decidere.

