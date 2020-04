Calciomercato Juventus, Kane sempre più lontano

Uno dei giocatori che nelle scorse settimane è stato maggiormente accostato come possibile obiettivo del calciomercato Juventus è senza ombra ombra di dubbio Harry Kane. Un centravanti formidabile, capace di segnare gol a grappoli sia con la maglia del Tottenham che con quella della nazionale inglese.

L’attaccante sembra prossimo a lasciare gli Spurs, oggi allenati a Mourinho, e considerato che ha solamente 26 anni rappresenta un’occasione da non farsi sfuggire per tutti i top club che cercano un bomber capace di segnare almeno venti gol a stagione. Kane è stato più volte avvicinato alla Juventus, considerato che con le sue caratteristiche sarebbe la spalla ideale per Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, pure la Roma su un obiettivo bianconero

Ma come riporta in Inghilterra “Express” nel futuro del centravanti inglese ci potrebbe essere il Real Madrid, che sta cercando un bomber capace di sostituire al meglio il non più giovanissimo Benzema. Il Tottenham valuta Kane non meno di cento milioni di euro, ma il Real avrebbe due assi nella manica da giocare per abbassare il prezzo.

Gli spagnoli infatti sarebbero pronti a mettere sul piatto giocatori che piacciono tanto al Tottenham, vale a dire James Rodriguez ma soprattutto Gareth Bale. L’esterno gallese dunque potrebbe tornare a Londra dove la sua carriera è esplosa. Di fronte a questi nomi gli Spurs potrebbero vacillare. Per la Juventus dunque puntare ancora a Kane sembra essere davvero molto complicato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK