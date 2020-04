Roberto Mancini: “Europei posticipati un vantaggio”

Roberto Mancini ha rilasciato un’intervista, dove ha toccato tantissimi temi, tra cui anche il rinvio degli Europei al prossimo anno.

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini è intervenuto alla trasmissione, in onda su Rai Uno, ‘Da noi.. a ruota libera. Il ct ha toccato numerosi temi, tra cui il rinvio al prossimo anno degli Europei: “Dispiace non giocare gli Europei, ma allo stesso tempo credo che per noi possa essere un piccolo vantaggio. Siamo una squadra giovane e avere un altro anno di esperienza per alcuni ragazzi può tornare utile. Penso che saremo tra le nazionali in grado di vincere“. Impossibile però non parlare dell’emergenza Coronavirus: “Abbiamo imparato tante cose. La principale è che si può essere i più potenti, i più ricchi, i più belli, però poi arriva un nemico invisibile e ti abbatte come niente. Mi auguro che le persone diventino migliorie e più buone. Non credo sia una cosa semplice, ma questa è la mia speranza e auspico che si possa anche tornare a vedere il calcio solo per divertirsi“.

