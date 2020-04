Calciomercato Juventus, Rakitic chiaro sul suo futuro: “Decido io”

Ivan Rakitic, molto spesso accostato alla Juventus, ha voluto provare a fare chiarezza su quello che potrebbe essere il suo futuro.

Ivan Rakitic è un nome sempre molto caldo quando si parla di calciomercato. Il futuro del croato è ancora tutto da decidere e da stabilire. La sua avventura al Barcellona sembra essere ai titoli di coda. Il centrocampista però, che in passato è stato accostato molto spesso alla Juventus, ha voluto provare a fare chiarezza. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Mundo Deportivo’: “Sarò io a decidere il mio futuro. Non sono un sacco di patate. Contratto in scadenza nel 2021? Voglio giocare in un club dove sono amato e considerato e dove la mia famiglia stia bene. Come ho sempre detto, poter giocare al Barcellona per me sarebbe sempre perfetto“.

Calciomercato Juventus, Rakitic parla del suo futuro

Il 32enne ha analizzato poi anche la sua situazione contrattuale e le sue possibili destinazioni: “Spero di poter concludere questo anno di contratto. Se non dovesse essere così, ci metteremmo seduti insieme, ma ora la cosa più importante è essere in vetta e finire la stagione nel miglior modo possibile. Italia O Inghilterra? Valuterò la situazione e deciderò io cosa sarà meglio per me e per la mia famiglia. Ritorno a Siviglia? Sono molto legato a quella città, ma non dipende soltanto da me“. Insomma, parole davvero fin troppo chiare.

