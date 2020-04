Juventus, buone notizie per Dybala: l’argentino si allena

Buone notizie per tutti i tifosi della Juventus: Paulo Dybala è infatti tornato ad allenarsi. Ecco quali sono le sue condizioni.

Paulo Dybala è stato, insieme a Rugani e a Matuidi, uno dei tre giocatori della Juventus colpiti dal Coronavirus. Ma quali sono ora le condizioni di salute dell’argentino? Le notizie per i tifosi bianconeri sono molto positive. L’argentino sembra essere finalmente guarito. A dimostrarlo e a testimoniarlo un post pubblicato su Instagram. L’ex Palermo ha voluto augurare buona Pasqua a tutti e si è mostrato nella sua palestra personale mentre si allena. Un’immagine per nulla banale e che dimostra come ormai la Joya dovrebbe essersi messo il virus alle spalle. “Stiamo bene. Grazie per tutti i vostri messaggi“, aveva rassicurato negli scorsi giorni lo stesso calciatore insieme alla sua fidanzata Oriana Sabatini.

