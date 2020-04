Ripresa Serie A, ecco la linea di Gravina

Quando potrà riprendere il campionato di Serie A? A provare a dettare la lnea è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Ripartire. Questo è l’obiettivo del mondo del calcio. A parlarne è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina. Quest’ultimo è intervenuto nella trasmissione ‘Sky Calcio Club’, ribadendo il suo punto di vista. Queste le sue parole: “La ripresa avverrà appena ci saranno le dovute garanzie per la tutela della salute dei nostri atleti e di tutti gli addetti ai lavori. In che modo? Abbiamo una procedura e presto la comunicheremo alle Leghe. Inizieremo, mi auguro entro fine aprile, con dei controlli per garantire la negatività dei giocatori, a cui seguirà la seconda fase, quella della ripresa degli allenamenti. L’auspicio è ripartire al più presto anche con le partite, ma dovremo necessariamente attenerci alle indicazioni governative“.

Serie A, le parole di Gravina sulla ripartenza

Gravina ha poi parlato della possibilità di giocare in estate: “Non abbiamo una scadenza, ma comunque abbiamo intenzione di adeguarci alle indicazioni della Fifa, della Uefa e alle direttive del nostro comitato tecnico-scientifico. L’idea è comunque di completare i campionati, ovviamente se ce ne saranno le condizioni, perché è troppo importante definire la composizione dei nostri tornei. Con l’annullamento delle competizioni ci sarebbero ripercussioni negative nel mondo del calcio e non solo“.

