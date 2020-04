Serie A, la data fissata sul calendario per la ripresa

Non ci sono dubbi sul fatto che l’obiettivo della serie A è quello di ripartire. Dopo settimane e settimane di stop a causa dell’emergenza Coronavirus, con tutte le cautele del caso si sta iniziando a pianificare il futuro. Quando si potrà tornare a giocare? E quando ad allenarsi? Dare risposte certe al momento è ovviamente impossibile.

La Figc però è al lavoro e, calendario alla mano, come riporta Il Corriere dello Sport ha già appuntato delle date. La più importante è quella del prossimo 31 maggio. Perché alla fine del prossimo mese si spera finalmente di poter tornare a giocare per disputare le rimanenti giornate del campionato e assegnare il titolo, oltre che decretare piazzamenti europei e retrocessioni. Anzi, si potrebbe anche tornare a giocare qualche giorno prima, per recuperare – forse il 27 maggio – le quattro gare rinviate relative alla venticinquesima giornata.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, pure la Roma su un obiettivo bianconero

Certo è che non si possono ancora fare previsioni certe, ma solo seguire giorno dopo giorno l’andamento della pandemia nel nostro paese. Di certezza al momento pare essercene una sola, si punta a ripartire, anche a costo di iniziare a giocare a giugno. Perché si deve cercare di concludere a tutti i costi la stagione, pure per motivi prettamente economici. In caso di mancato ritorno in campo infatti si stimano circa 500 milioni di euro. E forse anche di più.

Obiettivo tornare ad allenarsi

Per tornare a giocare però si dovrà prima tornare ad allenarsi e il “lockdown” in Italia terminerà – almeno per ora – il prossimo 3 maggio. Fino a quella data, dunque, impossibile pensare che le squadre possano ritrovarsi per sudare in gruppo. Si sta lavorando però per arrivare ad una deroga che consenta quantomeno di poter convocare i propri atleti per effettuare esami, visite e tutti i controlli necessari per ricominciare l’attività agonistica. Previste almeno quattro settimane di allenamenti prima della ripartenza del campionato. Ma i giocatori non saranno subito in gruppo, ma verranno almeno inizialmente divisi in gruppetti per motivi di sicurezza.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK