Cristiano Ronaldo in forma assurda, parola del suo “primo” presidente

Rui Alves, presidente del Nacional Madeira, primo club di Cristiano Ronaldo, lo vede allenarsi ogni giorno e non ha dubbi: «E’ già al top dela forma»

«Non credo venga tutti i giorni. A volte viene al mattino, altre il pomeriggio. Dipende dai suoi programmi di allenamento. L’ho trovato super motivato e determinato. L’aria di Madeira gli avrà trasmesso ancora più energia positiva. Si sta allenando al massimo. Non vede l’ora che l’emergenza sanitaria finisca. Per il bene del mondo e della gente, prima di tutto, e poi perché ha anche una grande voglia di tornare a giocare». Parole del presidente del Nacional Madeira, Rui Alves, per commentare lo stato di forma di Cristiano Ronaldo. Solo lui, infatti, conosce veramente come sta CR7 che da giorni si allena senza sosta nel suo impianto sull’isola lusitana.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: due francesi al Real Madrid

Cristiano Ronaldo in forma campionato

«Cristiano Ronaldo ci ha chiamato e noi siamo stati ben felici di dargli questa possibilità – spiega Alves da Tuttosport -. Abbiamo rispettato le regole e i protocolli sanitari di Madeira legati al Covid-19, a partire dal rispetto delle distanze di sicurezza. Cris è stato un nostro ragazzo e adesso è il miglior esempio possibile per l’Accademia del Nacional. È un modello per tutto il mondo. È un super professionista e ha qualità umane notevoli. È l’orgoglio della nostra società, di tutti noi. Il calciatore più forte della storia è nato sulla nostra piccola isola. E’ felice alla Juventus, resterà sicuramente in bianconero per vincere trofei».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK