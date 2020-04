Arrivano indiscrezioni secondo cui il prossimo centrocampo del Real Madrid sarà metà francese, secondo AS i blancons sarebbero forti su Pogba e Camavinga.

Secondo il quotidiano spagnolo AS i blancos starebbero già pianificando il centrocampo del presente ma soprattutto del futuro sotto volere dell’allenatore Zinedine Zidane. Infatti secondo le indiscrezioni del quotidiano spagnolo il prossimo centrocampo del Real Madrid parlerà, per metà, francese. I blancos sarebbero forti su due profili, Paul Pogba noto obiettivo bianconero e l’altro francese che sta trovando diverse conferme, il giovanissimo Eduardo Camavinga.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: due francesi al Real Madrid

Il Real Madrid vorrebbe già rinforzare nella prossima finestra di mercato la propria rosa titolare aggiungendo nuovi importanti acquisti voluti principalmente dall’allenatore Zinedine Zidane, infatti, il primo nome sulla lista è il noto obiettivo bianconero Paul Pogba, stando a quanto afferma il quotidiano AS molto vicino alla realtà madrilena, potrebbero essere due i rinforzi francesi a centrocampo per la prossima finestra di mercato del Real Madrid: Pogba e il giovanissimo mediano del Rennes Camavinga. Come sappiamo Pogba è il primo nome sul taccuino dell’attuale allenatore Zidane che lo vorrebbe a tutti i costi per farlo giocare da tuttocampista, infatti Pogba potrebbe adattarsi nei diversi ruoli che Zidane gli affiderebbe, diventando il fulcro del centrocampo del Real nel presente ma soprattutto del futuro. Non è scontato però che il francese scelga Madrid, infatti i bianconeri nonostante le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, che continuano a vedere il polpo lontano da Torino, i bianconeri rimangono sempre forti sul centrocampista che accetterebbe volentieri l’eventuale ritorno a Torino sotto la Mole. Un vero e proprio duello di calciomercato che i bianconeri cercheranno in tutti i modi di vincere anche per accontentare i tifosi che ormai in un’unica voce continuano a chiedere il #Pogback. Mercato già nel vivo dell’azione con scontri illustri che, speriamo, avranno esiti altrettanto importanti.

