Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Sarri?

Deciso il futuro di Maurizio Sarri. Sembrerebbe essere questa la più importante novità in casa Juventus. Ma ecco la situazione.

Il futuro di Maurizio Sarri è stato uno degli argomenti più importanti in casa Juventus, soprattutto nei momenti più difficili di questa stagione e di questo avvio di 2020 a tratti molto deludente. Ora che è tutto fermo la situazione però sembrerebbe esser cambiata. La sua conferma ora potrebbe esser sicura, anche grazie alla bella prestazione contro l’Inter nell’ultimo match prima di questa sosta forzata. Il tecnico in quel match è riuscito a fare di necessità virtù e a ricompattare la squadra dopo il ko di Lione. Ma adesso che cosa succederà?

Futuro Sarri, ecco quale potrebbe essere il suo destino?

Come riportato e rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, il proseguire a oltranza andrebbe in soccorso dello stesso Sarri che, in questo modo, vedrebbe avvicinarsi la sua conferma. Una decisione che arriverebbe forse più per forza che per scelta. Insomma, il rischio di un cambio di rotta da parte della società sembrerebbe allontanarsi. Ora non resta che attendere i risultati, ma c’è una panchina che adesso appare molto più salda e sicura.

