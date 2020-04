Calciomercato Juventus, Kanté si allontana: la situazione

N’Golo Kanté sarebbe un nome in cima alla lista dei desideri di Maurizio Sarri. Ma il centrocampista sembra allontanarsi dalla Juventus.

Quello di N’Golo Kanté è uno dei tanti nomi finiti sul taccuino di Paratici. Il centrocampista francese è uno dei pupilli di Maurizio Sarri, che l’ha allenato al Chelsea e che vorrebbe riaverlo con sé anche alla Juventus. La trattativa per portare il francese a Torino appare però a dir poco complicata. Su di lui ci sarebbe infatti anche l’interesse del Barcellona. E, secondo quanto rivelato da ‘Mundo Deportivo’, i catalani avrebbero una carta importantissima da giocarsi, ossia quella di Philippe Coutinho. Il brasiliano potrebbe diventare una pedina di scambio assai gradita per i londinesi. Senza dimenticarsi che l’ex Inter tornerebbe di corsa a giocare in Premier League, il campionato dove ha reso di più. Insomma, per la Vecchia Signora un obiettivo sembrerebbe allontanarsi.

