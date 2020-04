Totti: «Buffon vuole giocare fino a cinquant’anni»

Cosa hanno in comune Gigi Buffon, Francesco Totti e Fabio Cannavaro? Prima di tutto sono tutte leggende del calcio. E poi insieme hanno portato l’Italia sul tetto del mondo, conquistando quella vittoria del 2006 destinata a rimanere nella storia. Sembra ieri, invece sono già passati già 14 anni.

L’amicizia va comunque avanti anche ora che qualcuno ha appeso le scarpe al chiodo. E nonostante la distanza. Cannavaro oggi allena in Cina, Totti ha intrapreso la carriera di procuratore. Ma per fortuna ci sono i social ad eliminare ogni distanza. E i due su Instagram sono stati protagonisti di una lunga diretta. E tra i tanti argomenti di discussione, anche quello sull’amico comune Buffon.

Totti non sembra avere alcun dubbio sulle intenzioni del portiere della Juventus. «Te lo dico io, Gigi vuole giocare fino a cinquant’anni. Ma può giocare per altre due o tre stagioni, tanto sta in porta e fa il secondo» ha detto l’ex capitano della Roma, molto legato all’estremo difensore bianconero. Cannavaro con un pizzico di amarezza ha risposto: «Tanto tu lo sai bene, non vorrà smettere lui ma lo faranno smettere, che è ben diverso. Cerca di capirmi…».

Buffon rinnoverà con la Juventus

In questa stagione Buffon è stato un vero e proprio “secondo” di lusso dietro Szczesny. Sarri lo ha comunque utilizzato con frequenza sia in campionato che in Coppa Italia. Nonostante la carta d’identità indichi 42 anni, il portiere non ha alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo. E la Juventus a breve dovrebbe annunciare il rinnovo del contratto per un’altra stagione.

