Demiral, l’Imperatore Terim crede in te: «Lo aspetto ad Istanbul per la finale»

Demiral è tornato a lavorare al J-Medical dopo l’isolamento. Adesso punta luglio: vuole rientrare in tempo per il rush finale. Terim lo aspetta a Istanbul.

Fatih Terim è noto in Italia per aver allenato la Fiorentina (2000-01) e il Milan (2001) dove fu esonerato a novembre. In precedenza aveva guidato la Turchia e il Galatasaray, squadre dirette anche dal 2002 in poi. Terzo all’Euro 2008, col Gala ha vinto una Uefa e otto campionati. In patria è una vera e propria istituzione, così come in tutto il resto d’Europa. In Turchia è soprannominato l’Imperatore e, come tanti altri, va matto per Merih Demiral. «Ha fiducia in se stesso ed è riuscito a diventare anche un titolare della Juventus. Le sue migliori caratteristiche sono l’intuito, la velocità nonostante sia alto un metro e 90».

Demiral verso il recupero

Demiral sta procedendo verso il recupero. Il difensore sta altresì sfruttando al meglio lo stop dei campionati per recuperare. Dopo la fisioterapia a distanza in isolamento, ora lavora al J Medical e ha fissato luglio come mese del rientro. Se i campionati e la Champions League si inoltrassero fino ad agosto, lui risponderebbe presente. «Il calcio non è un gioco molto prevedibile e non sappiamo quale sarà il rendimento alla ripresa. Però certo, la Juve ha la possibilità di vincere» chiude Terim da Gazzetta dello Sport e, tra una cosa e l’altra, ha sconfitto il Covid-19.