Dybala, bel gesto di solidarietà: ecco cos’ha organizzato

Paulo Dybala si dimostra campione di solidarietà. Ecco che cosa ha fatto e organizzato il giocatore della Juventus in questi giorni.

Giorno impegnati per Paulo Dybala. Insieme a Diego Schwartzman, il calciatore argentino della Juventusindosserà la fascia di capitano e andrà in diretta sul canale argentino TyC Sports per disputare la prima edizione della Champlay. Quest’ultima consiste in un torneo virtuale di FIFA 20, che vedrà protagonisti tanti big dello sport d’Argentina, ma non solo. La prima giornata ci sarà già domani alle ore 15 locali e vedrà come partecipanti anche Sergio Aguero, oltre colombiano James Rodriguez e all’amico dell’attaccante dei bianconeri Leandro Paredes. Ci saranno anche Facundo Campazzo, il Chicharito Hernandez e il tennista austriaco Dominic Thiem. Con loro persino il modello italiano Mariano Di Vaio. Insomma, un ben gesto di beneficenza e solidarietà.

