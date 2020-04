Meunier alla Juventus, Calciomercato: tanta concorrenza per il belga

Thomas Meunier è uno dei tanti obiettivi della Juventus. Ma per il terzino belga c’è davvero tantissima concorrenza: ecco la concorrenza.

Parametri zero. Potrebbe essere questa la parola d’ordine della prossima sessione di calciomercato. Infatti saranno tanti i giocatori sono tanti i giocatori che si svincoleranno e che saranno alla ricerca di una nuova sistemazione. Tra questi c’è senza alcun dubbio Thomas Meunier. Il terzino belga, in uscita dal Psg, è da tempo nel mirino della Juventus. I bianconeri, come riportato dal ‘Telegraph’, dovrebbero però fare i conti con una nutrita concorrenza. Arsenal, Bayern Monaco e Borussia Dortmund: queste soltanto alcune della squadre interessate. Insomma, sul giocatore potrebbe scatenarsi davvero una vera e propria asta.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK