Calciomercato Juve, il Barcellona propone lo scambio per Bentancur

Una nuova voce di calciomercato scuote i tifosi bianconeri. A quanto pare il Barcellona vorrebbe fare un tentativo per strappare Rodrigo Bentancur alla Juventus ed è pronto ad intavolare uno scambio.

Ma andiamo con ordine. Bentancur è cresciuto davvero tantissimo sotto la guida di Maurizio Sarri e prima dello stop del campionato aveva anche scalzato Pjanic dal ruolo di regista. Il centrocampista sudamericano è destinato insomma ad un futuro radioso in bianconero, dove in futuro potrebbe diventare un titolare fisso. Anche perché sa ricoprire più ruoli in mezzo al campo e riesce a dare maggiore copertura rispetto ad altri compagni di reparto.

Proprio le sue qualità avrebbero colpito la dirigenza del Barcellona, che secondo “Don Balon” è pronta a intavolare uno scambio pur di arrivare al giocatore uruguaiano. Il club blaugrana vorrebbe offrire uno tra Semedo, Rakitic e Vidal. Per quest’ultimo si tratterebbe di un ritorno in bianconero.

Tuttavia sembra davvero molto complicato che la Juventus possa privarsi di un giocatore giovane e importante, che potrebbe essere una colonna della squadra per i prossimi anni. Entro agosto, tra l’altro, il club bianconero dovrà pagare un bonus di due milioni al Boca Juniors proprio per Bentancur, che fu prelevato proprio dai gialloblù di Buenos Aires.

