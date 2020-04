ESports, due successi e due ko per la Juventus

Due successi e due sconfitte per la Juventus nel mondo dell’eSports. Ecco tutti gli impegni e tutti i risultati nel dettagli.

In questo periodo di sosta dei campionati di calcio, a spopolare è senza alcun dubbio il mondo dell’eSports. Infatti nell ultime 24 ore si è svolto il torneo European Friendly Cup. Nelle gare due contro due, i players juventini Ettore Giannuzzo, detto Ettorito, e Renzo Lodeserto, chiamato LoScandalo, ha sfidato in sequenza lo Schalke 04, il Celtic e l’Arsenal. La prima gara è stata vinta per 5-0, con reti di Ronaldo, Dybala, Higuain, Higuain e Olivieri, mentre la seconda, invece, è stata persa di misura per 2-1, con il gol della bandiera messo a segno da CR7). Infine la terza è stata vinta per 1-0 ed è stato decisivo Higuain.

