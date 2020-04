Juventus, polemiche per Bonucci: ecco cosa è successo

Si scatenano le polemiche per alcune foto Instagram pubblicate dal difensore della Juventus Leonardo Bonucci. Ecco cosa è successo?

Dopo le polemiche che hanno riguardo Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt, stavolta nell’occhio del ciclone è finito Leonardo Bonucci. Il tutto è legato a delle foto postate su Instagram. Gli scatti riguardano i festeggiamenti avvenuti in occasione del compleanno del papà della moglie Martina Maccari. Nelle immagini sono presenti otto persone, molto probabilmente non tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare. E le reazioni non sono ovviamente mancate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus, Pjanic dà il là ai ritorni: il programma

Polemiche per Bonucci, ecco la replica della moglie Martina

Immediata è sta la risposta, sempre attraverso un post: “Dal 7 marzo ho messo piede fuori casa 2 giorni fa per la prima e unica volta. Mi portano spesa a casa. Abbiamo usato un Glovo per la torta, regalato un disegno incorniciato con una vecchia cornice che avevamo a casa. I miei attraversano una scala interna per venire da me. Sono chiusi come me dal 7 marzo. Spesa a casa farmacia a casa. Fatemi un favore criticate tutto, soldi, casa, marito, me in prima persona, ma non il senso civile e di responsabilità. Abbiamo donato e continuiamo ad adoperarci come possiamo per fronteggiare questa situazione. State facendo una polemica sterile a mio avviso. Se siete arrabbiati con il mondo vi capisco, ma non ci risolverà la vita tanta inutile polemica“. Insomma, una replica dura e che punta a spegnere il fuoco delle polemiche.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK