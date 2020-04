Serie A, ecco come verrà chiusa la stagione in caso di mancata ripartenza

Ripartire. Questo è l’obiettivo del mondo del calcio. Ma come potrebbe concludersi la stagione nel caso in cui non si ricominciasse?

L’obiettivo del mondo del calcio è quello di ripartire. Ma che cosa potrebbe succedere nel caso in cui non si riuscisse a ricominciare a giocare? Secondo quanto rivelato da ‘La Repubblica’, la soluzione potrebbe la mancata assegnazione dello scudetto, con la Juventus, attualmente prima in classifica, che sarebbe d’accordo. Per quel che riguarda l’ammissione alle coppe europee le possibilità sarebbero due. La prima è legata alla classifica di questa stagione, con Juve, Lazio, Inter ed Atalanta che andrebbero in Champions. La seconda invece consiste nel far decidere alla UEFA in base al ranking. In questo caso, in Champions andrebbero Juve, Napoli, Roma e Lazio. Le retrocessioni? Queste ultime sarebbero “congelate”, con la Serie A che diverrebbe a 22 squadre. A salire sarebbero Benevento e Crotone. Il Frosinone, attualmente terzo, avrebbe però fatto già sapere di essere pronto ad azioni legali in questo caso, visto che non avrebbe la possibilità di salire di categoria.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK