Tragedia in Russia, Samokhvalov muore in allenamento

Vera e propria tragedia in Russia. Samokhvalov, giocatore della Lokomotiv Mosca di 22 anni, muore in allenamento. Ecco che cosa è successo.

Vera e propria tragedia nel mondo del calcio. Innokentiy Samokhvalov, 22 anni, difensore della Lokomotiv Mosca, è morto ieri mentre svolgeva una sessione d’allenamento. Ad annunciarlo è stato lo stesso club russo, spiegando che il decesso “è avvenuto durante una sessione di allenamento individuale“. Il calciatore lascia la moglie e un figlio. “Innokentiy si è sentito male in una sessione individuale a domicilio. Le circostanze che hanno provocato la sua morte devono ancora essere accertate“, ha comunicato la società con un tweet. Samokhvalov era arrivato al club russo nel 2015 e lo staff lo aveva dirottato nel Kazanka, la squadra B della Lokomotiv, in terza divisione russa. Secondo l’allenatore del Kazanka, Grishin, è morto per un arresto cardiaco.

