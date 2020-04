Alex Sandro lascia la Juventus, Calciomercato: scambio con il Chelsea?

Alex Sandro potrebbe lasciare la Juventus. Ed ecco che potrebbe prendere corpo uno scambio con il Chelsea: tutti i dettagli.

Rivoluzione. Questo è ciò che potrebbe succedere in casa Juventus nel reparto terzini. Infatti, oltre a De Sciglio, in dubbio ci sarebbe anche Alex Sandro. Il brasiliano potrebbe salutare la Torino bianconera nella prossima sessione di calciomercato. Ma quale potrebbe essere la sua destinazione? Ci sarebbe l’ipotesi Inter, soprattutto nel caso in cui Mauro Icardi dovesse tornare ai nerazzurri. L’ex Porto infatti potrebbe esser usato come pedina per arrivare all’argentino.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro come pedina di scambio?

Ma ecco che, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, potrebbe prendere corpo l’ipotesi Premier League. Il verdeoro interesserebbe a Manchester City e Chelsea. E proprio con i londinesi potrebbe costruirsi uno scambio. I bianconeri sarebbero da tempo su Emerson Palmieri. L’ex Roma è infatti un pupillo di Sarri, che l’ha allenato nella sua esperienza ai Blues. Insomma, non resta che attendere che cosa succederà.

