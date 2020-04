Marotta prova a parlare con Raiola. L’Inter sogna di portare Pogba a Milano

Marotta vorrebbe sfruttare i buoni uffici con Raiola per portare Pogba all’Inter. Conte lo accoglierebbe a braccia aperte e farebbe uno sgarbo alla Juve.

Anche l’Inter si scrive alla corsa per Paul Pogba. Dove potrebbe inscenarsi l’ennesimo duello di mercato con la Juventus. Il ritorno a Torino del francese è il sogno di mercato della dirigenza della Continassa, che adesso dovrà fare i conti anche con il club nerazzurro oltre a Real Madrid e PSG. L’ipotesi, incredibile, è stata pubblicata questa mattina da Tuttosport. Si tratterebbe di qualcosa senza alcuna logica per i tifosi della Juve, ma che invece ce l’avrebbe eccome. Raiola è in ottimi rapporti con Marotta e sa quanto conte stimi Pogba per averlo fatto esordire in bianconero. Tutto molto fumoso ad oggi, però chissà che non succeda qualcosa di eclatante…

Marotta tenta il colpo con Raiola?

In tutta onestà, nonostante le velleità di Marotta, per Pogba la corsa sembra essere ridotta a Juve e Real Madrid. Dall’Inghilterra parlano anche diAaron Ramsey, oltre a De Ligt, come pedina di scambio. Il gallese, dopo un inizio difficile e un lento inserimento negli schemi tattici, si è guadagnato la fiducia di Maurizio Sarri e di tutto l’ambiente a suon di ottime prestazioni e gol. L’ex Arsenal potrebbe però essere sacrificato, anche perché sarebbe gradito dai Red Devils. Insomma, non resta che vedere che cosa accadrà nei prossimi mesi. L’idea del Pogback è comunque più viva che mai.

