Bernardeschi lascia la Juventus, Calciomercato: aria di addio

Il futuro di Federico Bernardeschi sembrerebbe essere sempre più lontano dalla Juventus. Ma qual è la situazione dell’ex viola?

Federico Bernardeschi. Questo è uno dei nomi più caldi in casa Juventus quando si parla di calciomercato. L’avventura bianconera del numero 33 sembrerebbe, secondo voci e indiscrezioni, esser destinata a terminare. La scintilla con Maurizio Sarri non è mai scoccata in maniera definitiva e il suo addio apparirebbe un qualcosa di a dir poco inevitabile. Il 26enne potrebbe però essere una pedina di scambio. Ma quali potrebbero essere le trattative? Sull’ex Fiorentina ci sarebbero gli occhi di Barcellona e Milan. I catalani potrebbero mettere sul piatto Ivan Rakitic, mentre i rossoneri potrebbero giocarsi la carta Lucas Paqueta. Entrambe le contropartite però non avrebbero entusiasmato la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi verso la cessione

Non si può escludere però che si aprirebbero anche nuove piste. Occhio all’ipotesi spagnola, con l’Atletico Madrid che non ha mai nascosto un interesse. Suggestioni, idee e possibilità. La Juventus intanto pensa a una possibile plusvalenza, ma anche a un possibile sostituto, ossia un’ala adatta al 4-3-3. La priorità però per il momento sarebbero le cessioni.

