Thomas alla Juventus, Calciomercato: bianconeri disposti a pagare la clausola?

In casa Juventus spunta il nome di Thomas. Ma quale sarebbe la strategia della società bianconera per arrivare al centrocampista?

Fari accesi sul centrocampo. La Juventus potrebbe pensare a rinforzare quel reparto nella prossima sessione di calciomercato. Tanti i nomi sul taccuino di Fabio Paratici. Tra questi, secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo ‘Marca’, ci sarebbe quello di Thomas Partey, più semplicemente noto come Thomas. Il centrocampista infatti potrebbe lasciare l’Atletico Madrid. Il contratto del 26enne ghanese scadrà nel 2023.

Calciomercato Juventus, occhi su Thomas

Va detto, sempre secondo quanto raccontato dal media spagnolo, Simeone non vorrebbe perdere uno dei suoi pilastri e starebbe spingendo per il rinnovo. Le trattative però al momento sarebbero bloccate, anche a causa dell’emergenza Coronavirus. Thomas si aspetterebbe comunque un ritocco dell’ingaggio, visto il suo rendimento e le sue prestazioni. Insomma, le difficoltà non mancherebbero. Ed è in questo scenario che potrebbe inserirsi la Juventus, che sarebbe disponibile persino a pagare la clausola rescissoria di 50 milioni di euro.

Un altro ostacolo potrebbe però esser rappresentato dalla concorrenza. Infatti sul classe ’93 avrebbero messo gli occhi Inter, Arsenal e Manchester United. Il rischio potrebbe essere quello di una vera e propria asta, a cui la Vecchia Signora non sarebbe intenzionata a partecipare.

