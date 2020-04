La Juventus è a caccia di un terzino e il nome di Semedo potrebbe essere quello giusto. Il laterale del Barcellona piace a Paratici e Sarri.

La Juventus nel mercato estivo, se e quando aprirà, potrebbe concentrarsi sulla ricerca di un terzino. Sembra essere infatti quella la zona del campo dove i bianconeri hanno maggiori necessità di un innesto. Emerson Palmieri e Meunier sembrano essere i principali indiziati, ma un nome nuove arriva direttamente dalla Spagna. Si tratta di Nelson Semedo, giocatore di proprietà del Barcellona. Il tutto sarebbe legato al fatto che i blaugrana avrebbero la necessità di fare qualche cessione per ammortizzare le spese. Per i blaugrana si annuncia un mercato folle e servono delle cessioni per finanziarlo.

Su Semedo la concorrenza è folta

La Juventus sarebbe pertanto, con Inter e Manchester City, tra i club interessati all’acquisto del cartellino di Nelson Semedo. E’ il terzino destro classe 1993 del Barcellona e della nazionale portoghese. Stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate da “Sport“, non sarà però impresa facile arrivare all’acquisto del terzino, visto che i catalani chiedono ben 45 milioni di euro per il suo cartellino. A queste cifre, la Juve potrebbe anche chiamarsi fuori da un’eventuale trattativa.

