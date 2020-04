Bonucci, Pep insiste per portarlo al Manchester City. Ma quella fascia…

Pep insiste per portare Bonucci al Manchester City e le voci tornano a farsi insistenti. La Juve però non ha alcuna intenzione di cedere il difensore.

Inizia a entrare pian piano nel vivo anche il calciomercato. E su Bonucci, secondo quanto riportato dal portato Goal, sarebbe piombato il Manchester City. Gli inglesi avrebbero infatti individuato in lui il sostituto ideale di John Stones. A spingere per il suo arrivo sarebbe Pep Guardiola in prima persona. La Juventus però riterrebbe incedibile l’ex Milan, vero e proprio cardine imprescindibile del progetto tecnico e tattico di Maurizio Sarri. Insomma, una cessione appare a dir poco improbabile. Anche se, si sa, Paratici ha bisogno di una cessione eccellente per finanziare il suo colpo estivo. Qualcuno è destinato a partire, ma sembra stranissimo che possa essere proprio colui al quale Sarri ha consegnato la fascia dopo l’infortunio di Chiellini.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: via Higuain dentro Icardi, ecco le soluzioni

Bonucci cuore Juve, ma Pep chiama

Bonucci, 33 anni tra qualche giorno, ha però da poco rinnovato il suo contratto con la Juventus, dove è tornato nell’estate del 2018 dopo la parentesi al Milan. Parentesi ritenuta dal diretto interessato un errore da non ripetere. Ecco perché, ad oggi, Bonucci non ha alcuna intenzione di lasciare Torino e la Juventus. Nello spogliatoio bianconero, peraltro, il viterbese è ormai un leader indiscusso quasi alla pari di due mostri sacri come Buffon e Chiellini, entrambi prossimi a rinnovare. Il Manchester City, pertanto, dovrebbe farsene una ragione…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK