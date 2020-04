Con il futuro del Pipita che sembra già scritto, cioè lontano dalla Juventus, quello di Icardi in bianconero, invece, è ancora da delinearsi.

Gonzalo Higuain e la Juventus sembrano davvero ai titoli di coda. Secondo indiscrezioni infatti, l’attaccante argentino non sarebbe convinto a rientrare a Torino e in Italia, neanche qualora venisse ufficializzata la ripresa degli allenamenti e la conseguente ripresa delle competizioni di Serie A, e il suo addio alla Juventus sembra -davvero- ad un passo. Per Higuain sono due le possibilità: tornare in Italia finendo la stagione in bianconero con la consapevolezza di non essere più confermato la prossima stagione, o decidere di non partire e quindi di trovare già un accordo col club bianconero con la rescissione unilaterale. Una soluzione che costerebbe però cara ad Higuain, che percepisce in bianconero 7,5 milioni di euro all’anno e ha un contratto fino al 2021. Al momento nulla di ufficiale è stato ancora detto, in attesa di capire le mosse del Pipita i bianconeri si fanno avanti per chiudere Icardi, ecco come.

Calciomercato Juventus: via Higuain dentro Icardi, ecco le soluzioni

Come già sappiamo l’attaccante argentino Icardi ha come unico desiderio il ritorno in Italia e con la moglie-agente Wanda Nara, che da tempo è in contatto con il ds bianconero Paratici per studiare una soluzione e per far vestire bianconero ad Icardi trovando la soluzione nella prossima sessione di mercato estivo. Sulla questione è intervenuto anche l’ex bomber bianconero David Trezeguet, che in un’intervista a Le Parisien aveva detto che è un attaccante di livello come Icardi, attualmente, in giro non ce ne sono e che il PSG dovrebbe riscattarlo. Definendolo un bomber dalle caratteristiche formidabili e uniche. In questo momento la Juventus lo mette in cima alle preferenze, eleggendolo l’attaccante ideale per la rosa di mister Sarri, anche se qualora il contratto comunque alto dell’argentino non dovesse trovare la soluzione per renderei il sogno bianconero possibile, le alternative per l’attacco bianconero rimangono le piste di Gabriel Jesus del City, Harry Kane del Tottenham e, naturalmente, Milik del Napoli che sembra essere il preferito del mister Maurizio Sarri.

