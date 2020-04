Calciomercato Juventus: Icardi la mossa perfetta, ecco perché

Sono ormai settimane che si parla con insistenza degli obiettivi bianconeri per il prossimo calciomercato della Juventus. Una sessione estiva nella quale non ci saranno grandi soldi da spendere per tutti, considerando il momento economico che si sta vivendo. Prepariamoci dunque a tanti scambi e magari anche a qualche colpo nella lista degli svincolati.

La priorità della Juventus rimane quella di trovare un centravanti di grande spessore, che sappia duettare con Ronaldo e Dybala e che possa garantire un importante numero di gol. E’ chiaro anche che non si faranno grandi investimenti per giocatori che abbiano già superato i trent’anni, per questo motivo il cerchio dei nomi si stringe. Kane e Icardi sono i due sogni, con l’argentino che rimane in pole position.

Mossa Icardi per preparare il futuro

Mauro Icardi è il prototipo del centravanti moderno, che trasforma in gol ogni occasione possibile. Ha dimostrato di saper essere il terminale adatto di un grande club, segnando tanto anche con il Psg. Il suo cartellino è dell’Inter, ma i francesi hanno l’opportunità di riscattarlo e magari di rivenderlo già in estate. Come ha sottolineato anche Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, l’ingaggio di Icardi per la Juventus potrebbe essere anche un modo per preparare il futuro.

Cristiano Ronaldo infatti non è certo giovanissimo e nonostante il suo rendimento nasconda la carta d’identità bisognerà pur iniziare a pensare a quando il portoghese non vestirà più la maglia della Juventus. Icardi rappresenta la soluzione ideale, perché potrebbe ben integrarsi sia con CR7 che con Dybala, per formare in futuro una coppia tutta argentina che sarebbe difficile riuscire a fermare.

