Juventus, Demiral non vede l’ora di ricominciare

Demiral non vede l’ora di tornare in campo. Il difensore turco della Juventus ha fatto capire il suo stato d’animo in un post Instagram.

Era gennaio, il giorno di Roma Juventus, quando la stagione di Merith Demiral è stata stroncata sul più bello. Un infortunio al ginocchio ha infatti rallentato l’ascesa del difensore turco, che si era conquistato la fiducia di Sarri. L’ex Sassuolo ora però sembra pronto a tornare in campo. Ed è per questo che ha pubblicato sul Instagram una foto con l’hashtag Champions League. Insomma, lo stop non l’ha per nulla demoralizzato. Anzi, tutt’altro. Il centrale appare più carico che mai.

