Mourinho snobba il mito CR7: «Meglio l’altro Ronaldo…»

Il tecnico del Tottenham mai tenero con i bianconeri. Mourinho snobba Cristiano Ronaldo e Messi e sostiene di preferire il Fenomeno come migliore di tutti.

Josè Mourinho non spende mai una parola buona per la Juventus. Non potrebbe essere altrimenti, perché lui è uno dell’Inter. Anzi il simbolo dell’Inter che vinse il triplete. Stavolta il bersaglio di Josè è Cristiano Ronaldo che viene snobbato in maniera clamorosa. Stesso discorso per Lionel Messi che non viene proprio considerato. Chi sceglie allora? «Ronaldo, il Fenomeno – ha detto -. Cristiano e Leo Messi hanno avuto carriere più lunghe, sono rimasti ai vertici ogni giorno per 15 anni. Ma se parliamo rigorosamente di talento e abilità, nessuno supera il brasiliano. Quando ero a Barcellona con Bobby Robson, mi sono reso conto che fosse il miglior giocatore che avessi mai visto scendere in campo».

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Douglas Costa sul piede di partenza?

Mourinho deve rialzare il Tottenham

Lo Special One è stato chiamato dal Tottenham per svoltare una situazione che è precipitata dopo la finale di Champions. Esonerato Pochettino, è toccato a Mourinho scontrarsi con una cruda realtà. Tornando all’argomento Ronaldo, il messaggio è chiaro. «Gli infortuni hanno ucciso una carriera che sarebbe potuta essere ancora più incredibile. Ma il talento che aveva quel ragazzo di 19 anni era qualcosa di incredibile».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK