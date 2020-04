Calciomercato Juventus, assalto ai difensori bianconeri

Non bisogna pensare solamente agli acquisti nel prossimo calciomercato estivo ma anche a come tenersi stretti i propri gioielli. Lo sa benissimo la Juventus, che del resto punta ad avere una squadra forte in tutti i reparti, che possa primeggiare in Italia e in Europa. E che per questo motivo non intende assolutamente lasciare partire i suoi uomini migliori.

Le big d’Europa sono tornate alla carica per strappare alla Juventus i suoi due difensori centrali titolari, vale a dire Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Una coppia ben assortita che nel corso di questa stagione è già riuscita a trovare un affiatamento perfetto. Difficilmente però lasceranno Torino.

Matthijs De Ligt è arrivato solamente la scorsa estate in bianconero, per una somma decisamente importante. La Juventus ha fatto un grosso investimento su di lui prelevandolo dall’Ajax e si gode le grandi prestazioni del centrale olandese. In Spagna però sono sicuri che sulle tracce del difensore ci sia il Barcellona, club alla ricerca di un centrale di spessore da affiancare a Piquè. Come riporta il Corriere dello Sport, i due club sarebbero già in contatto, ma per uno scambio che porterebbe Arthur in bianconero in cambio di Pjanic o Bernardeschi.

Rumors di calciomercato anche attorno a Leonardo Bonucci, ormai da settimane nel mirino del Manchester City. Pep Guardiola lo reputa il centrale adatto per la sua squadra, non solo per le capacità difensive ma anche per quelle legate alla costruzione del gioco. Anche in questo caso però i citizens dovranno accontentarsi del “no” bianconero, perché la Juventus vuole tenersi stretta i suoi gioielli.

