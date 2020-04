Lotito: «Dico sì a una sfida secca Juventus-Lazio»

Non si sa ancora se la serie A riprenderà. Impossibile sciogliere ancora il nodo della ripresa del campionato, considerato che l’emergenza Coronavirus non può dirsi ancora superata. Nel frattempo dal 4 maggio riprenderanno gli allenamenti individuali dei professionisti, mentre dal 18 maggio dovrebbero riprendere gli allenamenti in gruppo. Si farà in tempo a completare il campionato?

Mancano all’appello dodici giornate e giocarle entro la fine del mese di luglio appare davvero una missione complicata. Anche per questo motivo nelle scorse settimane sono tornate di moda l’ipotesi playoff e playout. La Juventus è prima in classifica davanti alla Lazio e il presidente biancoceleste Lotito è tra quelli che sperano di tornare a giocare. Anche se dice no all’ipotesi playoff.

Lotito dice no ai playoff: ecco perché

Intervistato da Repubblica, il presidente della Lazio ha detto:«Sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che… vabbè, l’avete vista. Ma all’andata contro la Juve ho vinto 3-1 e anche in Supercoppa l’ho battuta 3-1. E dovevamo ancora giocare il ritorno. Per equità, una squadra come l’Inter, che ha 8 punti meno di noi, o l’Atalanta, che ne ha 14 in meno, mi dica lei se devono essere coinvolte».

Ci vorrebbe dunque una sfida solo tra Juventus e Lazio? «Questo sì, lo accetterei. Ma non mi sono mai posto il problema» dice ancora Lotito. Che sottolinea comunque il fatto che la sua squadra sarebbe penalizzata da una eventuale ripartenza: «Noi avevamo fatto una scelta, ritenendo di non potercela giocare su tre fronti avevamo sacrificato l’Europa League, visto che per orari e spostamenti era la competizione più scomoda. Così avremmo giocato una volta a settimana mentre gli altri giocavano due volte. Se si ripartisse giocheremmo tutti due volte a settimana, perderemmo un vantaggio. Ma io ragiono nell’interesse di 20 club» ha detto.

