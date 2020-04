La Juventus sarebbe forte su un profilo proveniente dalla Serie A, il centrocampista spagnolo che piace anche all’Everton, ecco chi

Juventus forte sul centrocampista spagnolo attualmente alla Lazio, stiamo parlando di Luis Alberto classe 92. Nonostante sia vicino ad un rinnovo con la squadra di Lotito, il centrocampista avrebbe già molto mercato: Juventus in polpe per l’acquisto di Luis Alberto, ma occhi anche alla Premier League. Sembra proprio che insieme ai bianconeri a volerlo per la rosa del prossimo anno ci sia proprio la squadra allenata da Carlo Ancelotti, infatti come viene riportato dal Daily Express, il giocatore sarebbe oggetto di un vero e proprio duello di mercato fra le due squadre: la Juventus appunto e l’Everton di Ancelotti. Come sappiamo Lotito è solitamente restio ad accettare offerte, ma qualora Paratici dovesse trovare la giusta strategia sarà in grado di resistere ad eventuali offerte irrinunciabili per il suo pupillo?

Calciomercato Juventus: bianconeri sul centrocampista spagnolo

Come dicevamo, nonostante lo spagnolo sia vicino al rinnovo con il suo attuale club (la Lazio), le sirene di mercato si iniziano a sentire e i bianconeri farebbero sul serio, infatti Paratici sarebbe già pronto ad intavolare un’offerta. C’è però da tenere in considerazione anche l’Everton di Ancelotti che avrebbe chiesto il profilo del giocatore per il centrocampo del futuro, con la possibilità di intavolare già una trattativa. Un pupillo in casa Lazio che difficilmente Lotito si lascerà scappare. Ora c’è da convincere l’entourage del giocatore. Luis Alberto nasce come trequartista, disponendo di una buona visione di gioco ed è bravo a lanciare il pallone in profondità per i compagni: perfetto per mandare gli attaccanti in porta. Buonissimo crossatore ed ottimo a tirare da fuori area e sui calci piazzati, Luis Alberto è un profilo che farebbe comodo a mister Sarri, che, grazie alla sua imprevedibilità mette in seria difficoltà le difese avversarie. Ad esempio in più occasioni il calciatore ha tentato di segnare persino da calcio d’angolo, di sicuro la personalità non gli manca. Tecnica, dribbling ma anche tanta qualità, un profilo che sposerebbe appieno il tipo di gioco dinamico e tecnico voluto dall’allenatore bianconero.

