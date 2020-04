Icardi, l’entourage dell’argentino parla del passaggio alla Juventus

L’entourage di Mauro Icardi frena su un passaggio in bianconero del calciatore dell’Inter. Il Psg ha tempo fino al 31 maggio per esercitare il riscatto.

Quello di Mauro Icardi è un nome che è da tanto tempo sul taccuino della Juventus. Già dalla scorsa estate, quando l’attaccante argentino ha lasciato l’Inter e la Serie A per approdare al Psg. Ma proprio alcune problematiche con i transalpini potrebbero avvicinare l’ex nerazzurro ai bianconeri. L’idillio in terra francese infatti sembrerebbe essere già terminato. Ed è per questo che potrebbe inserirsi prepotentemente la Juventus. I contatti tra Wanda Nara e la società bianconera sarebbero già stati avviati. Il sacrificato per arrivare all’ex Inter potrebbe essere Gonzalo Higuain che non e vuole sapere di tornare dall’Argentina.

Icardi alla Juventus, l’entourage frena

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Elio Letterio Pino, membro dell’entourage di Mauro Icardi insieme alla moglie e agente Wanda Nara e a Ulisse Savino, ha parlato del futuro dell’attaccante argentino fra Inter, PSG, Napoli e Juventus. «Leonardo a mio parere ha intenzione di riscattarlo, spero lo faccia. Maurito si fa volere bene da tutti, chi lo conosce può solo parlarne bene. Parlo un po’ da tifoso, ma la cosa che il capitano dell’Inter passi alla Juventus mi sembra un po’ forzata. Con Guarin, anni fa, ci fu un’insurrezione di piazza. Per questo non la vedo una pista molto fattibile. Poi, ovviamente, ci penserà Wanda».

