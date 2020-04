Marchisio: «Juve, no allo scudetto a tavolino. Spero torni Pogba»

Marchisio, il principino della Juventus, non ha dubbi sul fatto che Agnelli dovrebbe lasciare ad altri lo scudetto a tavolino. E su Paul Pogba…

Claudio Marchisio cuore Juve. Nessuno, più di lui, è innamorato della Vecchia Signora. tutta la sua vita, del resto, è trascorsa in bianconero. «Sono favorevole alla ripartenza se tutti si prenderanno le proprie responsabilità. Dal governo alle società stesse. Scudetto alla Juve? I giocatori sarebbero i primi a non accettarlo, se non si dovesse ripartire bisognerà trovare come portare avanti questa situazione». La serietà che lo contraddistingue si evince anche dall’intervista rilasciata a SportMediaset.

LEGGI ANCHE >>> Arthur, il Barcellona è disposto a trattare con la Juventus il trasferimento

Marchisio: «Dybala top»

«La Juve è la favorita perché è prima ma perché lo ha dimostrato anche negli anni, vedremo – ha proseguito Marchisio -. Lasciare? Ho preso la decisione più saggia. Anche adesso mi alleno tanto ma giocare a certi livelli… Pogba? Quando l’ho incontrato gli ho detto “Ma cosa ci sei andato a fare a Manchester”… Doveva restare alla Juve. Spero in un suo ritorno, farebbe bene a lui e alla Juve. Sarri? Mi è sempre piaciuto il modo di interpretare il calcio. Ogni squadra ha un ambiente diverso, non è facile. Sta facendo quello che gli è stato chiesto. Ronaldo? Tra i più grandi della storia, dispiace non aver giocato con lui. Dybala? E’ uno spettacolo vederlo, spetta all’allenatore farlo rendere al meglio».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK