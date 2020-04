Balotelli in live su Instagram ha dichiarato una notizia fino ad ora inedita, infatti secondo la sua testimonianza, in passato fu vicino alla Juventus

Ecco le parole del calciatore del Brescia che ha detto in una live Instagram, infatti Balotelli ha dichiarato che nel post Manchester City era stato in contatto con la Juventus e avrebbe dovuto vestire la maglia bianconera: “Dopo l’esperienza in Inghilterra dovevo andare alla Juventus, ma Galliani si mise di mezzo e alla fine scelsi il Milan. Non ci ho visto più dentro quando mi è stata presentata l’offerta. È stata una scelta di cuore, anche perché il Milan non stava andando bene in quegli anni”.

Balotelli su Instagram: "Dovevo andare alla Juventus ma scelsi il Milan"

Balotelli ha poi continuato il discorso raccontando la sua storia con il campionato italiano e le squadre in cui ha militato, ecco le sue parole: “Ho nel cuore il Milan, ma anche l’Inter. Impazzisco per queste sue squadre”. Aggiungendo anche un aneddoto sul suo passaggio in Ligue 1: “In quel periodo avevo la pubalgia e, infatti, avevo fatto c****e. A fine stagione avevo poche richieste, due dalla Premier e dal Nizza. Un giorno andai in Francia con Mino Raiola e rimasi colpito dalla città, una città bellissima. Dopo aver conosciuto il presidente e l’allenatore scelsi di restare, anche grazie all’arrivo di Dante e Younes Belhanda”.

