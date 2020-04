Il centrocampista brasiliano del Barcellona ha parlato dell’interesse di calciomercato dei bianconeri, ecco le sue parole

Arthur, il centrocampista brasiliano del Barcellona ha parlato dell’interesse di mercato della squadra bianconera, i blaugrana infatti avrebbero acconsentito ad un maxi scambio che vedrebbe coinvolto il bosniaco Miralem Pjanic in cambio del cartellino del brasiliano classe ’96. Uno scambio di cartellini voluto dalle società che però non sembra fare felici entrambi, infatti sarebbe proprio il centrocampista Arthur a non volere allontanarsi da Barcelona, volenteroso a continuare la sua avventura in blaugrana. Già in passato Arthur è stato accostato a nomi illustri e iconici nell’immaginario Barcellona, infatti ha avuto l’onore di essere paragonato a giocatori come Iniesta e Xavi. Arthur è da tempo un nome molto caldo nel panorama del calciomercato, oltre ai bianconeri interessati al suo profilo ci sarebbero pure il Tottenham e il Bayern Monaco.

Calciomercato Juve, Arthur frena i bianconeri: ecco cosa ha detto

A frenare la corsa bianconera però ci ha pensato lo stesso Arthur che in un comunicato ha dichiarato le seguenti parole: “Ci sono sempre speculazioni ma onestamente la mia idea è molto chiara, l’unica opzione che mi interessa al momento è continuare a Barcellona, sono molto sicuro e calmo. Mi sento molto bene qui e ringrazio anche il club e lo staff tecnico per la loro fiducia. Questa è un’altra ragione per essere del tutto chiaro che il mio unico desiderio è di continuare. L’interesse dei grandi club è sempre un complimento per chiunque e un segno positivo. Sono concentrato sul lavoro e spero di tornare a giocare presto e lottare per i tifosi del Barcellona”. Parole che non lasciano alcun dubbio e che chiuderebbero definitivamente la possibilità di vedere Arthur in bianconero il prossimo anno.

