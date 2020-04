«Emerson Palmieri alla Juve, i club stanno trattando»

Emerson Palmieri resta obiettivo sensibile per la Juventus. Il giornalista Romano: «La base è di 40 milioni e c’è anche l’Inter sul ragazzo».

«Emerson Palmieri piace molto, piace alla Juve come all’Inter. Ma il Chelsea chiedeva 40 milioni a gennaio: i due club ci stanno lavorando ma costa tanto». Sono parole del giornalista Fabrizio Romano che ha risposto alle domande di calciomercato degli utenti Calciomercato.com. Ha parlato pertanto anche del terzino dei Blues che Maurizio Sarri vorrebbe avere con sé alla Juventus nonostante un budget basso. E, soprattutto, la volontà di fare solo scambi in casa bianconera.

La questione legata ad Emerson Palmieri

In tempo di sosta e di blocco del campionato di Serie A e delle coppe europee, si torna, in un certo senso, a parlare di calciomercato. In casa Juventus, nonostante gli obiettivi siano ancora tutti in ballo e in discussione, si prova a pensare al futuro e a eventuali innesti di qualità. Tanti i nomi sul taccuino di Fabio Paratici. Uno di questi è senza alcun dubbio quello di Emerson Palmieri. il punto, per la Vecchia Signora, è che prima andrebbe piazzato Alex Sandro. Uno scambio con il club londinese sarebbe l’ideale, perché liquidità a Vinovo non ce n’è.

