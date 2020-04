Juventus, Dybala ancora positivo? La verità

Paulo Dybala ancora positivo al Coronavirus: questa l’indiscrezione che arriva dalla Spagna. Ma qual è la verità sulle condizioni dell’argentino.

Paulo Dybala ancora positivo al tampone per la quarta volta. Questa è l’indiscrezione che è rimbalzata dalla Spagna. Ma qual è la verità? Ciò che è certo è che la Juventus non ha mai comunicato la negatività e la guarigione del proprio attaccante, come accaduto con Rugani e Matuidi. L’argentino continua a essere in isolamento nella sua casa di Torino. La sua situazione comunque non sembra destare particolari preoccupazioni, in quanto il giocatore non avrebbe alcun tipo di sintomo. Non è comunque la prima volta che un qualcosa del genere accade. Infatti il virus può permanere a lungo pur non avendo più alcun sintomo. L’unico problema al momento quindi appare il prolungarsi della quarantena per il bianconero, che non sarà certo di buon umore.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK