Serie A, Spadafora gela tutti: “Ripresa sempre più difficile”

Ripartenza per la Serie A sempre più lontana. Le parole del ministro dello Sport Spadafora sembrano gelare le speranze di ricominciare la stagione.

Ancora parole. Ancora dichiarazioni. Stavolta però quanto detto dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sembrano praticamente chiudere quasi definitivamente le porte a una ripartenza del campionato di Serie A. Queste le sue parole, in un’intervista su La 7: “Ho sempre detto che la ripresa degli allenamenti non era legata alla ripresa del campionato. Se non si vuole incertezza si può seguire la strada che hanno seguito Francia e Olanda, ovvero di fermare tutto. Io vedo il sentiero per la ripresa sempre più stretto. Le parole di Lotito? Spero ci fosse un pizzico di ironia. Non potevamo riaprire lo sport per tutti, anche perché lo sport non è soltanto il calcio. Ci sono milioni di persone interessate a capire. Noi avevamo indicazioni precise: tutti i settori che volevano riaprire come lo sport dovevano contingentare i numeri”. Insomma, la sensazione è che non si riparta, ma i colpi di scena non possono essere esclusi.

