“Non vogliamo vincere in questo modo”: il commento del tifoso della Juventus piace ad Agnelli

Il commento di un tifoso della Juventus ha scatenato la reazione del patron dei bianconeri Andrea Agnelli. Ecco che cosa è successo.

Lo stop della Ligue 1 e l’assegnazione dello scudetto al Psg continua a far discutere. A scatenarsi è soprattutto il mondo dei social network. E a dire la sua, in un certo senso, è stato anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Il patron dei bianconeri ha infatti messo mi piace a un tweet di un tifoso che ha scritto: “Non vogliamo vincere in questa maniera, Agnelli ha già detto che rifiuterebbe. Spero che continui a pensarlo. Non siamo l’Inter“. Insomma, se non fosse abbastanza chiaro, la Vecchia Signora non accetterebbe l’assegnazione del titolo a tavolino.

