Juventus, Ronaldo sta per tornare in Italia?

Quando torna Cristiano Ronaldo? La domanda che tanti tifosi della Juventus si sono fatti in questo periodo potrebbe avere a breve una risposta.

Il campione portoghese ha lasciato l’Italia dopo la partita tra la sua squadra e l’Inter e ha trascorso questo periodo in patria, nella sua Madeira. Dove ovviamente non ha lasciato nulla al caso. CR7 si è allenato con grande impegno, da professionista quale è, voglioso di essere al top non appena si avrà l’opportunità di tornare in campo.

Al momento non si sa se e quando potranno riprendere gli allenamenti di gruppo. Dal 4 maggio sono consentiti gli allenamenti individuali, ma i centri sportivi delle squadre di serie A rimarranno chiusi. Si attendono delle novità dal governo al riguardo, anche per quanto riguarda la ripresa del campionato. Ipotesi che sta diventando sempre più difficile e lo si capisce ancor di più dopo che in Francia si è deciso di sospendere la Ligue1 e di assegnare il titolo al Psg.

Quando torna Cristiano Ronaldo?

Ad ogni modo Cristiano Ronaldo, pur non conoscendo ancora la data della possibile ripresa, tornerà presto in Italia. Tuttosport ipotizza che il giocatore portoghese possa rientrare a Torino con il suo jet privato nel corso di questo weekend o addirittura già oggi venerdì 1 maggio.

Anche perché non bisogna dimenticare che è previsto un periodo di quarantena per chi rientra in Italia, ragion per cui – se davvero si dovesse tornare in campo il 18 per gli allenamenti – i tempi sarebbero poi stretti.

