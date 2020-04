La Juventus e il ds Paratici sono già nel pieno delle possibili trattative e delle occasioni di mercato per la prossima stagione, c’è un parametro zero

Juventus nel vivo già del calciomercato della prossima stagione, fra clamorose offerte e opportunità si valuta il campionato della prossima stagione con la volontà di rinforzare i settori di campo che in questo momento sono meno coperti o che hanno qualche problema. Fra le varie occasioni in questi giorni è spiccato un profilo che potrebbe fare al caso della Juventus per la difesa della prossima stagione, obiettivo per altro inseguito anche da una squadra italiana, l’Inter di Antonio Conte. Stiamo parlando di Malang Sarr di proprietà del Nizza con una scadenza di contratto a giugno. Il centrale difensivo potrebbe essere il rinforzo doveroso per la prossima stagione anche in chiave futura data la giovane età.

Calciomercato Juventus: beffa all’Inter su un parametro zero

A confermare e consigliare questo acquisto ci ha pensato anche il giornalista Momblano che ha detto: “Se dovessi pensare al parametro zero perfetto per la Juventus della prossima stagione sceglierei Sarr perché è un difensore centrale mancino, si può prendere a poco, ed è molto giovane oltre ad avere grande forza. Io lo porterei a casa, è un classe 1999 come Romero, ed ha un grosso potenziale”. Momblano ha poi aggiunto: “Può essere un giocatore giusto per il futuro e nel frattempo lo si potrebbe avere a disposizione seguendolo con più attenzione. Anziché sborsare cifre esagerate per altri giocatori, sarebbe meglio puntare sulla crescita di un calciatore promettente come lo è Sarr”. Un acquisto che secondo il giornalista potrebbe fare al caso della Juventus che infatti sembra molto interessata al profilo avendo già sorpassato la corte dell’Inter che era l’altra grande interessata del calcio italiano. Paratici quindi pronto all’occasione di mercato.

